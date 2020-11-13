Аллигатор пробрался на поле для гольфа после урагана «Эта» во Флориде
Аллигаторы стали выходить из водоемов из-за удара стихии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: alittlearrogant, twitter
В американском штате Флорида местные жители обнаружили огромного аллигатора. По словам очевидцев, животное спокойно прогуливалось по полю для гольфа. Предполагается, что он появился на территории одного из флоридских городов из-за подъема уровня воды, вызванного ураганом «Эта».
Ранее сообщалось, что ураган «Эта» уже нанес значительный ущерб в штате Северная Каролина - мосты разрушены, дороги затоплены. Спасатели сообщают о погибших и пропавших без вести.