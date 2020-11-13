По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле ждут информацию от Азербайджана о расследовании по сбитому российскому вертолету Ми-24. В результате трагедии погибли два человека.

«Азербайджанская сторона весьма оперативно заявила о том, что будет проведено тщательное расследование, будут установлены и наказаны виновные. Безусловно, мы будем ожидать информацию на этот счет», - сказал Песков.

До этого Песков рассказал, что позволило принять извинения Азербайджана по сбитому вертолету. Среди прочего, по его словам, - это моментальная реакция на случившееся.

Атака военных Азербайджана на российский Ми-24 над территорией Армении произошла 9 ноября. В МИД Азербайджана принесли извинения и заявили, что российский вертолет сбили случайно.