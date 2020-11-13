В стране и мире Мурашко заявил о необходимости круглосуточной работы лабораторий, проводящих тесты на COVID-19 Алексей Курильченко В регионах наблюдается высокая нагрузка на систему здравоохранения. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что лаборатории, проводящие тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно. «Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы», - сообщил Мурашко на селекторном совещании с регионами по ситуации с коронавирусом. Также министр отметил, что в регионах с наибольшей нагрузкой на систему здравоохранения будут направлены бригады федеральных специалистов. По словам Мурашко, каждый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 должен быть консультирован региональным или федеральным дистанционным консультационным центром. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика