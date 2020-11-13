В Китае поздравили Байдена с победой на выборах до официального подведения итогов
Поздравления передал министр иностранных дел республики.
© Фото: Biden Campaign, CNP, Globallookpress
Китай направил поздравления Джозефу Байдену и Камале Харрис в связи с победой на президентских выборах. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
«Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис», - цитирует слова дипломата агентство РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял решение дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США и лишь потом поздравить победителя.