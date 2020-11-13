В стране и мире В Кремле отметили жесткость задержания мэра Томска Кирилл Васин По версии следствия, мэр Томска потребовал у Департамента строительства внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ Задержание мэра Томска Ивана Кляйна было проведено достаточно жестко. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы действительно обратили внимание, что (задержание. - Прим. ред.) было проведено достаточно жестко - прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему, но деталями я не располагаю», - сказал Песков. Градоначальник был задержан по подозрению в превышении полномочий при распределении земельных участков города для строительства. По версии следствия, мэр Томска потребовал у Департамента строительства внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика