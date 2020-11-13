В Кремле отметили жесткость задержания мэра Томска
По версии следствия, мэр Томска потребовал у Департамента строительства внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны.
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Задержание мэра Томска Ивана Кляйна было проведено достаточно жестко. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы действительно обратили внимание, что (задержание. - Прим. ред.) было проведено достаточно жестко - прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему, но деталями я не располагаю», - сказал Песков.
Градоначальник был задержан по подозрению в превышении полномочий при распределении земельных участков города для строительства. По версии следствия, мэр Томска потребовал у Департамента строительства внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны.