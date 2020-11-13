В стране и мире В Кремле обсудят вопрос индексации пенсии для работающих пенсионеров Алексей Курильченко Песков сообщил, что на данный момент у Кремля нет позиции на этот счет. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент в Кремле обсуждается вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров. «Разумеется, вопрос все-таки находится в ведении правительства, и, конечно, вопрос будет прорабатываться, обсуждаться. Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет», - сообщил Песков. Ранее сообщалось, что в Совфеде считают, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам непростой, требующий расчетов, обоснований и определенных материальных затрат. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика