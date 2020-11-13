Кузнецова и супруга Асада обсудили возвращение российских детей из Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится с рабочим визитом в Сирийской Арабской Республике. В Дамаске она встретилась с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад.

На встрече обсудили вопросы возвращения российских детей из Сирии. Асма аль-Асад отметила работу по данному вопросу. Также обсуждалась тема социализации детей после возвращения из зон конфликтов. Асма аль-Асад предложила усилить обмен опытом их реабилитации. Анна Кузнецова данную инициативу поддержала, предложив продумать соответствующие форматы с участием международных организаций и государств.

Также затронули и тему сотрудничества в области здравоохранения. При участии замминистра здравоохранения России Олега Салагая удалось достичь договоренности о сеансе телемедицины с целью консультации в лечении сирийских детей, страдающих от тяжелых генетических заболеваний.

По словам Кузнецовой, супруга сирийского лидера снова подтвердила намерение в оказании содействия в возвращении российских детей, намечены планы взаимодействия.

Также Кузнецова встретилась с первым замминистра иностранных дел САР Фейсалом Микдадом. Он подчеркнул, что работа РФ в области репатриации детей может служить примером другим странам. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка предложила создать комиссию из представителей нескольких государств с целью мониторинга соблюдения прав детей, находящихся в лагерях на территории Сирии, что позволит устранять нарушения.