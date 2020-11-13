В Кремле назвали возможную дату проведения пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что одной из возможных дат проведения пресс-конференции президента РФ Владимира Путина является 17 декабря. Однако он отметил, что может быть выбрано и другое время.

«Мы не сообщаем (о дате. - Прим. ред.), потому что возможны изменения. Мы нуждаемся еще в дополнительном времени перед тем, как предоставим полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом», - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле ведут подготовку к традиционной большой пресс-конференции с президентом России, - она будет включать в себя элементы прямой линии.