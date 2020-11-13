В США запретили инвестировать в связанные с военными КНР компании
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании.
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Глава США запретил вкладывать американский капитал в компании Китая, которые каким-либо образом могут быть связаны с военным ведомством Поднебесной.
Как считает Дональд Трамп, КНР эксплуатирует американский капитал, чтобы способствовать модернизации своих собственных вооруженных сил, разведки и спецслужб.
«Это позволяет КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом, в том числе разрабатывать оружие массового поражения, продвинутое обычное оружие и злонамеренные кибердействия против США и их народа», - отмечается в заявлении на сайте Белого дома.
Указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с военными КНР, вступит в силу 11 января 2021 года.