В стране и мире В США запретили инвестировать в связанные с военными КНР компании Валентина Пескова Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании. © Фото: pixabay.com Глава США запретил вкладывать американский капитал в компании Китая, которые каким-либо образом могут быть связаны с военным ведомством Поднебесной. Как считает Дональд Трамп, КНР эксплуатирует американский капитал, чтобы способствовать модернизации своих собственных вооруженных сил, разведки и спецслужб. «Это позволяет КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом, в том числе разрабатывать оружие массового поражения, продвинутое обычное оружие и злонамеренные кибердействия против США и их народа», - отмечается в заявлении на сайте Белого дома. Указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с военными КНР, вступит в силу 11 января 2021 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика