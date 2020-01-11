Новогоднее чудо: мальчик оплатил проезд маме с ребенком и получил миллион

13-летний Ваня из городка Камень-на-Оби не мог даже предположить, чем обернется его простой, но сердечный поступок. Мальчик ехал в автобусе, когда увидел там незнакомую девушку с маленьким ребенком на руках. Та не могла долго устроиться с сыном на сиденье, а между тем водитель начал нервничать, что пассажирка не оплачивает проезд. Когда молодая мама все же подошла к нему с деньгами, тот заявил, что за нее уже оплатил проезд какой-то подросток, пишет сайт «Комсомольской правды».

Девушка удивилась и подсела к мальчику. Тот рассказал, что его отец погиб, а сам он живет с мамой, и в их семье принято заботиться друг о друге. В этот момент водитель доехал до остановки, на которой подросток и вышел.

Молодой мамой оказалась блогер из Санкт-Петербурга Наталья Мишина, которая приехала на праздники отдохнуть в родной город к родителям. Не успев отблагодарить своего юного благородного помощника, она начала поиски парнишки через старых знакомых и бывших одноклассниц. Таким образом, был найден классный руководитель ребенка, который подсказал его фамилию и адрес.

Наталья приехала к мальчику домой и познакомилась с его мамой, которая растрогалась от внимания незнакомого человека. Выяснилось, что Ваня любит рисовать, но занятия в художественной школе его мама оплатить не может, так как все деньги уходят на ремонт дома. А отец Вани умер, когда мальчику было 10 лет, поэтому ему пришлось быстро повзрослеть и взять на себя обязанности главы семьи.

Тогда блогер решила помочь ребенку и рассказала о его добром сердце в посте на своей страничке, приложив реквизиты карты мамы Вани. В результате за одни сутки на счет женщины пришло более полутора миллиона рублей от неравнодушных к судьбе ее и ее сына. А Ваня до сих пор недоумевает: что же он такого сделал? Всего лишь оплатил проезд девушке с ребенком.