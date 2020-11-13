СК показал момент задержания мэра Томска

СК РФ показал видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна.

На кадрах видно, как оперативники заходят в кабинет градоначальника, после чего он покидает помещение в их сопровождении.

Кляйн был задержан по подозрению в превышении полномочий при распределении земельных участков города для строительства. По версии следствия, градоначальник потребовал у департамента строительства внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны. Из-за этого предприниматели не могли использовать земельный участок для строительства жилых домов.