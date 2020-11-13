Песков сообщил о возможной скорой вакцинации россиян от COVID-19
Добровольная вакцинация может начаться «в ближайшие месяцы».
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что добровольная вакцинация россиян от коронавируса может начаться в ближайшие месяцы.
«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», - отметил Песков в ходе интервью для RT.
Пресс-секретарь отметил, что не знает точных сроков начала проведения вакцинации.