В стране и мире Песков сообщил о возможной скорой вакцинации россиян от COVID-19 Алексей Курильченко Добровольная вакцинация может начаться «в ближайшие месяцы». © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что добровольная вакцинация россиян от коронавируса может начаться в ближайшие месяцы. «Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», - отметил Песков в ходе интервью для RT. Пресс-секретарь отметил, что не знает точных сроков начала проведения вакцинации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика