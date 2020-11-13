В России за сутки выявлено более 21 тысячи заражений COVID-19

За последние сутки в России выявлено 21 983 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Сообщается о 411 летальных случаях. Полностью выздоровели 18 735 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Наибольшее число новых заражений выявлено в Москве - 5 974 случая. За все время пандемии в стране выявлен 1 880 551 случай коронавируса, скончались 32 443 человека, 1 406 903 выздоровели.

Ранее пульмонолог рассказал «Звезде», что у страдающих астмой людей коронавирус проходит в более тяжелой форме.