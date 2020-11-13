В Новосибирске проводят проверку после инцидента с выкатившимся за пределы ВПП самолетом

Как сообщили «Звезде» в Западно-Сибирском СУТ СК России, в Новосибирске проводится проверка по факту инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Толмачево.

Проверку проводят по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Отмечается, что грузовой самолет Ан-124 из Новосибирска отправился в Вену, но был вынужден совершить аварийную посадку, во время которой выкатился за пределы ВПП. На борту самолета были 14 членов экипажа. Следователи осматривают место происшествия.