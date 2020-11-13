Ученые выяснили, что может помочь избежать болезни Альцгеймера

Ученые из корейского университета Енсе провели исследование с целью найти способы помочь людям, страдающим от проблем с памятью. Для этого исследователи опросили людей, которые страдают от легких когнитивных нарушений, вызывающих забывчивость.

В ходе опроса выяснилось, что опрашиваемые, которые занимаются физическим упражнениями хотя бы раз в неделю, гораздо меньше страдают от проблем с памятью.

Также исследование показало, что еженедельная физическая активность на 18% снижает риск развития болезни Альцгеймера в будущем. О результатах исследования сообщило издание Daily Mail.