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Ученые выяснили, что может помочь избежать болезни Альцгеймера

Алексей Курильченко
10:06 13.11.2020
Еженедельное выполнение упражнений полезно при профилактике проблем с памятью
Ученые выяснили, что может помочь избежать болезни Альцгеймера
© Фото: Mara Brandl, imagebroker.com, Globallookpress

Ученые из корейского университета Енсе провели исследование с целью найти способы помочь людям, страдающим от проблем с памятью. Для этого исследователи опросили людей, которые страдают от легких когнитивных нарушений, вызывающих забывчивость.

В ходе опроса выяснилось, что опрашиваемые, которые занимаются физическим упражнениями хотя бы раз в неделю, гораздо меньше страдают от проблем с памятью.

Также исследование показало, что еженедельная физическая активность на 18% снижает риск развития болезни Альцгеймера в будущем. О результатах исследования сообщило издание Daily Mail.

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