Ресторатор назвал «большим достижением» новый СанПиН по общепиту

В разговоре со «Звездой» омбудсмен ресторанного рынка Москвы ресторатор Сергей Миронов прокомментировал новые санитарно-эпидемиологические требования (СанПин) к организациям общественного питания.

«Сам СанПин стал в пять раз меньше, из него ушло много старых архаичных норм. До этого с СанПином невозможно было работать, предприниматель не понимал, что выполнять. Эта проблема была очень серьезная. То, что оттуда все это убрали, - большое достижение», - отметил Миронов.

По словам омбудсмена, новый СанПин долго обсуждался с представителями бизнеса, в него вносились правки, проходили соответствующие совещания. Как отметил Миронов, очень важно, чтобы дальнейшие нормы также обсуждались с бизнесом.

Роспотребнадзор утвердил новый СанПин до 2027 года. Отмечается, что требования разработаны с учетом особенностей питания и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями общепита.