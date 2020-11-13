Роскомнадзор порекомендовал СМИ размещать материалы на отечественных ресурсах

Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ размещать видеоматериалы на ресурсах российских интернет-компаний для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По мнению представителей службы, за последнее время на зарубежных ресурсах, в частности на YouТube, участились случаи блокировок, предупреждений и других ограничений по отношению к российским СМИ. В ведомстве назвали это «целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

Также в ведомстве призвали СМИ использовать платформы, которые обладают развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN).