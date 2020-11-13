Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роскомнадзор порекомендовал СМИ размещать материалы на отечественных ресурсах

Алексей Курильченко
10:49 13.11.2020
Данная рекомендация связана с участившимися случаями блокировок на зарубежных видеохостингах.
Роскомнадзор порекомендовал СМИ размещать материалы на отечественных ресурсах
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Роскомнадзор порекомендовал российским СМИ размещать видеоматериалы на ресурсах российских интернет-компаний для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По мнению представителей службы, за последнее время на зарубежных ресурсах, в частности на YouТube, участились случаи блокировок, предупреждений и других ограничений по отношению к российским СМИ. В ведомстве назвали это «целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

Также в ведомстве призвали СМИ использовать платформы, которые обладают развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.