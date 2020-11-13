Появились кадры аварийной посадки самолета в Новосибирске
На борту воздушного судна находились четырнадцать членов экипажа.
© Видео: cavok_ru, ВКонтакте © Фото: cavok_ru, ВКонтакте
В аэропорту Толмачево в Новосибирске грузовой самолет Ан-124 совершил аварийную посадку. Видео посадки оказалось в Сети.
На кадрах видно, как воздушное судно планирует к земле. Самолет производит снижение.
Как сообщили «Звезде» в Западно-Сибирском СУТ СК России, следователи проводят проверку случившегося. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа.