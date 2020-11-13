В стране и мире Путин поздравит победителя выборов в США лишь после проведения итогов Алексей Курильченко Дмитрий Песков назвал это «паузой вежливости». © Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял решение дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США и лишь потом поздравить победителя. «Президент принял решение все-таки дождаться официального подведения итогов и только после этого поздравлять избранного», - сказал Песков в интервью RT Россия. Пресс-секретарь отметил, что это не означает, что Путин поддерживает какого-либо кандидата. По словам Пескова, это «абсолютная пауза вежливости». В Кремле приняли решение ничего не говорить про американские выборы и дождаться официального решения, а не полагаться на информацию американских СМИ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика