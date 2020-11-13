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Путин поздравит победителя выборов в США лишь после проведения итогов

Алексей Курильченко
10:35 13.11.2020
Дмитрий Песков назвал это «паузой вежливости».
Путин поздравит победителя выборов в США лишь после проведения итогов
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял решение дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США и лишь потом поздравить победителя.

«Президент принял решение все-таки дождаться официального подведения итогов и только после этого поздравлять избранного», - сказал Песков в интервью RT Россия.

Пресс-секретарь отметил, что это не означает, что Путин поддерживает какого-либо кандидата. По словам Пескова, это «абсолютная пауза вежливости». В Кремле приняли решение ничего не говорить про американские выборы и дождаться официального решения, а не полагаться на информацию американских СМИ.

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