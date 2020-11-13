В стране и мире В Кремле рассказали, что позволило принять извинения Азербайджана по сбитому вертолету Кирилл Васин Атака военных Азербайджана на российский Ми-24 над территорией Армении произошла 9 ноября. © Фото: mes.am Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал трагедию со сбитым Азербайджаном в Армении российским вертолетом Ми-24. «Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», - сказал Песков в ходе интервью, опубликованном на YouTube-канале RT Россия. Ранее Владимир Путин и участники оборонного совещания у главы государства в Сочи почтили минутой молчания память членов экипажа вертолета Ми-24. Президент поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших. Атака военных Азербайджана на российский Ми-24 над территорией Армении произошла 9 ноября. В МИД Азербайджана принесли извинения и заявили, что российский вертолет сбили случайно. Также азербайджанская сторона пообещала расследовать случившееся. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика