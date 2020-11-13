В стране и мире Песков рассказал о роли Путина в подписании соглашения по Нагорному Карабаху Алексей Курильченко Президент РФ играл ключевую роль в установлении договоренностей. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что роль Владимира Путина в подписании трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху была ключевой. Заключению договоренностей предшествовало много дней напряженной работы. «Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина», - сказал Песков в интервью, опубликованном на YouTube-канале RT Россия. Также Песков отметил, что телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана длились не один день. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика