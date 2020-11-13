Песков рассказал о роли Путина в подписании соглашения по Нагорному Карабаху
Президент РФ играл ключевую роль в установлении договоренностей.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что роль Владимира Путина в подписании трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху была ключевой. Заключению договоренностей предшествовало много дней напряженной работы.
«Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина», - сказал Песков в интервью, опубликованном на YouTube-канале RT Россия.
Также Песков отметил, что телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана длились не один день.