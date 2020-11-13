Специалисты РХБЗ Черноморского флота провели обработку территорий в Абхазии

Одиннадцать специализированных автомобилей для работы в потенциально опасных районах и в зонах заражения провели дезинфекцию на территории, находящейся в более чем 1000 километрах от домашней базы Черноморских химиков. Сейчас специализированный батальон вернулся в пункт постоянной дислокации в Крыму.

В Абхазию химические войска Черноморского флота прибыли, чтобы помочь произвести полную санитарную зачистку и препятствовать возможному развитию очагов эпидемии коронавирусной инфекции.

За весь период пребывания на месте было продезинфицировано более 700 тысяч квадратных метров различных поверхностей, социальных объектов, мест массового скопления людей и дорог общего пользования. Была проведена обработка в столице Абхазии городе Сухум, Гулрыпшском, Очамчирском, Гудаутском и Гагрском районах республики, преимущественно в восточной части. Важными объектами обработки стали пограничный пункт КПП «Псоу» и российская военная база в городе Гудаута.

В мероприятиях приняли участие 30 военнослужащих и было задействовано 11 автомобилей РХБЗ Черноморского флота, а именно мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции, авторазливочных станций АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловых машин ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторов горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Абхазии обсудили взаимодействие стран в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что помощь, оказываемая Абхазии, оказалась достаточно существенной.