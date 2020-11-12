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Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать об эпидобстановке в регионах

Тамара Астапенкова
09:47 12.11.2020
Кроме того Роспотребнадзор должен скорректировать санитарные правила для увеличения охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию.
Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать об эпидобстановке в регионах
© Фото: Bernd Wüstneck, dpa, Globallookpress

Роспотребнадзор до 13 ноября должен скорректировать санитарные правила для увеличения охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в поручении по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Роспотребнадзору обеспечить внесение изменений в действующие санитарные правила в целях повышения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того Роспотребнадзор должен еженедельно докладывать в Правительство об эпидемиологической обстановке в регионах и о принимаемых там мерах для борьбы с распространением COVID-19.

Правительство также поручило главам регионов создать резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также обеспечить лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом.

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