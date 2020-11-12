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Число сирот в детских домах Москвы сократилось в три раза

Алексей Курильченко
09:40 12.11.2020
В столице регулярно увеличивают выплаты семьям, которые воспитывают детей, оставшихся без родных.
Число сирот в детских домах Москвы сократилось в три раза
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что к 2020 году лишь 7% детей-сирот воспитываются в детских домах – остальные 93% детей усыновлены.

«Число детей, живущих в учреждениях, с 2010 года снизилось в три раза. Если в 2010 году в центрах жили 4371 детей (25%), а в семьях — 12 665 детей (75%), то сейчас ситуация уже другая» - сообщается на сайте мэра столицы.

По состоянию на 31 октября 2019 года в Москве проживает 20 477 детей, оставшихся без попечения родителей – 19 034 ребенка проживают в семьях и 1443 – в центрах содействия семейному воспитанию.

Также Ракова сообщила, что выплаты на содержание приемных детей регулярно повышаются – на данный момент они составляют от 16,7 до 28,3 тысяч рублей. Сумма зависит от возраста ребенка и наличия у него инвалидности. Город возмещает семьям-усыновителям расходы на ЖКУ и телефонную связь, а также предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте.

Летом 2020 года в России стартовал новый формат усыновления через Интернет. Введение подобной практики было обусловлено распространением коронавирусной инфекции и связанными с ней противоэпидемическими мерами, в частности – закрытием детских домов на карантин.

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