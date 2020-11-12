Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов

Первый президент Бурятии Леонид Потапов скончался на 86 году жизни. Об этом сообщили на официальном портале правительства республики.

«Правительство Республики Бурятия выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной первого президента Республики Бурятия Леонида Васильевича Потапова. Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате», - говорится в соболезновании от имени правительства и главы Бурятии Алексея Цыденова.

Леонил Потапов ранее был госпитализирован с коронавирусом в один из медицинских центров в Улан-Удэ. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в региональном в Минздраве. Власти республики не называют причину смерти первого президента республики.