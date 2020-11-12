Зеленского пришлось госпитализировать из-за COVID-19

Украинский президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак после подтверждения коронавируса были госпитализированы в больницу «Феофания». Об этом сообщил советник Ермака Михаил Подоляк.

В интервью «Украинской правде» он рассказал, что после заражения Зеленского коронавирусом было решено поместить президента в палату. Подоляк отметил, что это специально подготовленное помещение, где у главы Украины есть связь, все необходимые документы и полная изоляция.

В начале недели Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. Он также уточнил, что чувствует себя хорошо, и выразил уверенность в том, что переболеет инфекцией как и большинство людей.