В России будет запущена «горячая линия» по вопросам обеспечения аптек лекарствами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился организовать специальную «горячую линию» по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Линия должна начать свою работу до конца недели.

«"Горячая линия" будет работать для регионов, аптек и дистрибьюторов. Организовать ее должен Минпромторг. Она позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями» - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Также Мишустин поручил Минздраву проконтролировать работу уже запущенной «горячей линии» - она была создана для получения обратной связи от медицинских работников по вопросам поставок медикаментов и оборудования.

В документе правительства отмечается, что Роспотребнадзор скорректирует санитарные правила для увеличения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию. Еженедельно ведомство будет предоставлять информацию об эпидемиологической обстановке в регионах и принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.