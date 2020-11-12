Регионам поручили до 16 ноября создать резерв коечного фонда для пациентов с COVID-19

До конца текущей недели руководители высших исполнительных органов государственной власти и субъектов РФ должны взять на личный контроль вопросы, касающиеся обеспечения медучреждений лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19. Об этом говорится в поручении по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции. Создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - говорится в поручении.

Также в России должна заработать горячая линия по вопросам обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, которая будет работать для регионов, аптек и дистрибьюторов.