В стране и мире Туристов горнолыжных курортов Кузбасса предупредили о рисках заражения COVID-19 Алексей Курильченко При путешествии на горнолыжные курорты региона следует оценить эпидемиологическую ситуацию, предупреждают эксперты. © Фото: Александр Патрин, РИА Новости Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Кутькина предупредила российских туристов, едущих на открытие горнолыжных курортов в Кузбассе, о рисках заражения коронавирусом. Открытие сезона запланировано на 14 ноября с проведением массовых мероприятий – с соблюдением норм безопасности. «Мы будем работать по ситуации, соответственно, жестко, в полном объеме проводить противоэпидемические мероприятия, контролировать нормативные документы» - цитирует слова Кутькиной агентство РИА Новости. Первый замминистра здравоохранения региона Елена Зеленина отметила, что несмотря на усердную работу минздрава по бесперебойному снабжению аптек лекарствами, каждый человек должен со всей ответственностью принять решение о посещении курорта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика