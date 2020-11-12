В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками села из минометов

В четверг утром, 12 ноября, на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики украинскими силовиками было обстреляно село Ленинское. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное – Ленинское. Выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра», - приводит РИА Новости представителя ДНР в СЦКК.

Напомним, что с 27 июля в самопровозглашенной Донецкой республике вступил в силу режим полного и бессрочного прекращения огня в соответствии с дополнительными мерами по обеспечению перемирия в Донбассе, которые были достигнуты еще 22 июля на переговорах контактной группы в Минске.