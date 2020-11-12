Ученые назвали опасный признак болезни Паркинсона

Чрезмерное потоотделение без какой-либо причины может быть одним из ранних признаков начала дегенеративного заболевания центральной нервной системы, а именно болезни Паркинсона. Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на данные Американской ассоциации болезни Паркинсона (APDA).

Издание уточняет, что именно повышенная потливость можно назвать частым признаком болезни Паркинсона, особенно если она находится в запущенном состоянии. Специалисты APDA пояснили, что данное заболевание возникает из-за разрушения нейронов мозга и является одним из видов двигательного расстройства. Поэтому у болезни есть ряд заметных признаков – это тремор, брадикинезия (замедление движений), нарушение походки.

По мнению ученых, часто на начальных стадиях неочевидные симптомы врачи не замечают. Это касается и обильного потоотделения, чаще всего оно затрагивает верхнюю часть тела.

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