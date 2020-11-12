В ВОЗ призвали врачей и пенсионеров первыми прививаться от гриппа в условиях пандемии

Представители Всемирной организации здравоохранения призвали врачей и пожилых людей как можно скорее сделать прививки от обычного гриппа. Это позволит избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

«Вакцинация против гриппа является наилучшим способом профилактики болезни и снижения тяжести болезни и общественного бремени, вызванного гриппом. С 2012 года ВОЗ рекомендует вакцинацию против гриппа пяти целевым группам: беременным женщинам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, медицинским работникам и детям» - цитирует сообщение ВОЗ агентство РИА Новости.

По мнению экспертов, при вспышке сезонной эпидемии гриппа на фоне COVID-19 медицинские учреждения столкнутся с большими проблемами – эти заболевания имеют множество схожих симптомов.