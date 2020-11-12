Космические туристы подписали контракт для полета на МКС

Четверо космических туристов подписали контракт для полета на Международную космическую станцию. Тур запланирован на 2021 год. Для доставки путешественников будет использован космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Тур продлится 10 дней, два из которых пройдут в полете, а остальные на станции.

Отмечается, что перед полетом в космос туристы пройдут курс тренировок. О цене туристического полета в космос не сообщается, однако по приблизительным подсчетам она составит не менее 100 миллионов долларов.

Ранее стало известно о прибытии экипажа корабля Crew Dragon-1 на космодром штата Флорида. Первый регулярный полет корабля запланирован на 15 ноября.