Ураган «Эта» вновь приближается к Флориде
В Штате объявлен режим чрезвычайной ситуации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA Earth, Keystone Press Agency, Globallookpress
В американском штате Флорида объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повторного приближения урагана «Эта». Согласно распоряжению президента страны Дональда Трампа, Федеральное агентство по ЧС будет координировать все действия по оказанию помощи и минимизации ущерба от стихии.
На данный момент в университетах штата отменены все занятия, закрыт местный аэропорт. Сообщается о затоплении прибрежных районов штата.
Впервые ураган «Эта» обрушился на Флориду 8 ноября. На Южном побережье США прошли сильные ливни, подтоплены дороги и дома. Накануне тропический шторм пронесся по Кубе. Погибли десятки человек.