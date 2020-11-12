Ураган «Эта» вновь приближается к Флориде

В американском штате Флорида объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повторного приближения урагана «Эта». Согласно распоряжению президента страны Дональда Трампа, Федеральное агентство по ЧС будет координировать все действия по оказанию помощи и минимизации ущерба от стихии.

На данный момент в университетах штата отменены все занятия, закрыт местный аэропорт. Сообщается о затоплении прибрежных районов штата.

Впервые ураган «Эта» обрушился на Флориду 8 ноября. На Южном побережье США прошли сильные ливни, подтоплены дороги и дома. Накануне тропический шторм пронесся по Кубе. Погибли десятки человек.