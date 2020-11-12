В стране и мире В Госдуме предложили провести индексацию маткапитала Алексей Курильченко Внеочередное повышение материнского капитала может состояться летом 2021 года. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Депутат Государственной думы Евгений Федоров направил в Министерство труда предложение с просьбой рассмотреть возможность внеочередной индексации материнского капитала на 20% летом следующего года. «Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%», — цитирует текст письма издание RT. Федоров отметил, что по данным Счетной палаты, в первой половине 2020 года в России родилось на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года. По мнению депутата, индексация маткапитала может стать мерой поддержки, которая сможет стимулировать рождаемость в стране. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика