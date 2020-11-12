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В Испании статуя после реставрации стала напоминать Трампа

Тамара Астапенкова
07:24 12.11.2020
Скульптура девушки в платке установлена на фасаде здания 1919 года постройки, в котором сейчас располагается городской банк Паленсии.
В Испании статуя после реставрации стала напоминать Трампа
© Фото: Antonio Guzmán Capel, Facebook

В испанском городе Паленсия после реставрации здания 1919 года постройки, где сейчас находится главный офис местного банка, одна из обновленных скульптур стала похожа на Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Фигура девушки в платке, в окружении животных, была установлена на фасаде городского банка. Само здание было открыто официально в 1923 году. Тогда в нем располагалась католико-аграрная федерация.

Местные жители в соцсетях сравнивают обновленное лицо пастушки с мультяшным персонажем или клоуном. Некоторые нашли в чертах «изуродованной скульптуры» черты Дональда Трампа. Местные жители в ужасе от произошедшего и называют реставрацию «позором».

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