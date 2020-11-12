Коронавирус в мире бьет новые антирекорды

Во всем мире фиксируются новые антирекорды по заражению коронавирусной инфекцией. В США за прошедшие сутки произошло более 140 тысяч новых заражений. По словам врачей, американские больницы работают на пределе возможностей.

Тем временем в Германии, где ежедневно происходит около 20 тысяч новых заражений, власти намерены закрыть все школы. Канцлер Ангела Меркель сообщила, что вскоре страна получит 100 миллионов доз вакцины, разработанной совместно с американцами. Однако немецкий политик опасается, что даже разработка вакцины не сможет улучшить ситуацию с COVID-19 этой зимой.

Также сообщается, что на территории Кипра будет введен 15-дневный карантин в округах Лимасол и Пафос – там в настоящее время регистрируется наиболее интенсивное распространение COVID-19.