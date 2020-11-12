В России могут разрешить водить автомобиль с 17-и лет

В МВД России предложили разрешить водить автомобиль с 17-ти лет – именно с этого возраста россияне могут сдавать экзамены на права. Советующее предложение от ведомства уже направлено в правительство.

По мнению сотрудников МВД, из-за разницы в год между правом сдавать экзамен в ГИБДД и правом водить автомобиль, молодым автомобилистам может не хватать практики. Однако в законопроекте имеется одно условие – вместе с несовершеннолетним водителем в салоне должен находиться наставник с правами категории B.

Ранее в МВД предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ужесточить наказание для нетрезвых водителей – при повторном нарушении предлагается конфисковать автомобиль.