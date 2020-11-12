Правительство призвало бизнес усилить дисциплину по COVID-19

В России бизнес призвали строго следовать санитарным рекомендациям и нормам по борьбе с коронавирусом и повысить контроль за их соблюдением, чтобы избежать введения более строгих ограничений. Это следует из перечня поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишут «Известия».

Также замглавы кабмина направил Минэкономразвития и деловым объединениям оценить, насколько дисциплинированно предприятия исполняют требования Роспотребнадзора, распространить между ними лучшие практики по борьбе с COVID-19.

В Министерстве экономического развития РФ считают, что контроль за соблюдение эпидемиологических норм могут взять на себя бизнес-объединения, и делать это более эффективно, чем государство. Ответственный подход к требованиям по коронавирусу положительно сможет повлиять на развитие ситуации и снизит риски введения новых ограничений.

«Никому не хочется возвращаться к режиму, который бизнес испытал в апреле-мае, когда, несмотря на меры поддержки, компании вошли в такое пике, из которого до сих пор не могут выйти», - пояснил президент «Деловой России» Алексей Репик.

Он уточнил, что организация уже призвала своих членов соблюдать все санитарные требования для избежания нового локдауна. Это касается и перевода части сотрудников на дистанционный режим работы, регулярного тестирования работников и обеспечения их средствами индивидуальной защиты.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на тех предприятиях, где добросовестно соблюдаются требования, количество инфицированных минимально.