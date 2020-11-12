В Сети могли оказаться личные данные миллионов путешественников

Специалисты компании Website Planet обнаружили информацию о некорректном хранении личных данных на сайте онлайн-бронирования Booking – персональная информация миллионов пользователей может быть похищена хакерами. Утечка данных произошла по вине компании Prestige Software, которая ответственна за хранение данных сервисов Booking и Expedia.

«Компания годами хранила данные банковских карт гостей и турагентов без какой-либо защиты. По примерным оценкам, в некорректно защищенной базе находятся более 10 миллионов аккаунтов» - сообщают специалисты.

Из незащищенной базы в Сеть могут быть «слиты» данные банковских карт, CVV-коды, имена, телефоны и адреса клиентов. Представители компании Prestige Software уведомили пользователей, что уже приступили к решению проблем с безопасностью.