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В Сети могли оказаться личные данные миллионов путешественников

Алексей Курильченко
06:14 12.11.2020
Утечка произошла из-за отсутствия защиты в базе данных сайта онлайн-бронирования.
В Сети могли оказаться личные данные миллионов путешественников
© Фото: pixabay.com

Специалисты компании Website Planet обнаружили информацию о некорректном хранении личных данных на сайте онлайн-бронирования Booking – персональная информация миллионов пользователей может быть похищена хакерами. Утечка данных произошла по вине компании Prestige Software, которая ответственна за хранение данных сервисов Booking и Expedia.

«Компания годами хранила данные банковских карт гостей и турагентов без какой-либо защиты. По примерным оценкам, в некорректно защищенной базе находятся более 10 миллионов аккаунтов» - сообщают специалисты.

Из незащищенной базы в Сеть могут быть «слиты» данные банковских карт, CVV-коды, имена, телефоны и адреса клиентов. Представители компании Prestige Software уведомили пользователей, что уже приступили к решению проблем с безопасностью.

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