«Дорога памяти»: как деревенские дети спасли генерала дальней авиации Чемоданова после крушения самолета

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны, историю своего деда генерал-майора авиации Степана Чемоданова рассказал Андрей Алферов.

«Эта история переходит из уст в уста в нашей семье - про 5 октября 1941 года. Этот день стал самым трагическим по своим последствиям для 6-й гвардейской Краснознаменной Брянско-Берлинской бомбардировочной дальней авиации дивизии, которую он возглавлял. В этот день руководство приняло решение о том, чтобы авиационный полк, так называемая «девятка» взлетела и полетела бомбить мотомеханизированные и танковые войска генерала Гудериана.

Дед тогда еще был капитаном, заместителем командира полка, вылетает туда. И не долетая 10-15 километров, внезапно они были атакованы в трехкратном превосходстве немецкими истребителями Ме-109. Дед принимает решение и сообщает, что всем надо покинуть самолет. Он сам старается посадить самолет, но на низкой скорости все-таки не получается, выпрыгивает из самолета, парашют не распускается, он зацепляется за какие-то деревья и падает без сознания.

В деревне, недалеко от места падения, 13-летний мальчик видит это и бежит туда. Находит моего деда - две ноги сломаны, обгоревший, контуженный. На следующий день его кладут в телегу, заполняют сверху сеном, не идут взрослые, а идут только дети, чтобы отвлечь немецких оккупантов. Именно благодаря вот этим молодым ребятам, которые проявили такой героизм, патриотизм, спасли нашего дедушку, который в итоге хоть и пролежал в госпитале в Кирове до 1942 года, но потом он вернулся на войну. Прошел всю войну.

На его счету 131 боевой вылет. Награжден многочисленными орденами, медалями, это и Орден Красного знамени, Суворова, Жукова, За оборону Москвы, Ленинграда, Сталинграда. Дедушка был шесть раз ранен. Но в итоге дослужился до генерала гвардии дальней авиации», - рассказал Андрей Алферов «Звезде».