Первый ребенок 2020 года появился на свет в Чите

Первый в 2020 году ребенок в России появился на свет в Забайкальском крае. Девочка родилась в перинатальном центре краевой клинической больницы №1 в Чите 1 января в 00.40 по местному времени.

По словам мамы ребенка Ольги Тонеевой, изначально дата родов была назначена на 3 января, однако малышка решила появиться на свет раньше. Девочка родилась весом 3,3 килограмма и ростом 49 сантиметров. Имя ребенку родители пока еще не придумали.

С прибавлением в семье жительницу Читы поздравил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Для нас, конечно, рождение детей, крепкие семьи, здоровые дети – это главный, ключевой приоритет. На это нацелено сразу несколько национальных проектов, начиная с национального проекта "Демография"», - отметил он.

Осипов также рассказал «Звезде», что всего в новогоднюю ночь в регионе родилось 11 детей: шесть мальчиков и пять девочек.