Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Носящие очки люди оказываются в числе зараженных коронавирусной инфекцией в пять раз реже, чем те, кто их не носит. К соответствующим выводам пришли китайские ученые в ходе проведенных исследований.

Как указал доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, в КНР, где контактные линзы не пользуются популярностью среди людей с нарушениями зрения, эта закономерность проявилась особенно заметно.

«Среди больных всего десять процентов носили очки», - цитирует специалиста «Российская газета».

Профессор подчеркнул ,что слизистая оболочка глаза является одним из основных каналов инфицирования COVID-19, что делает очки дополнительным средством защиты.

Ранее российский пульмонолог рассказал, какие виды масок никак не помогут защите организма от коронавирусной инфекции и не смогут задержать опасные частицы, направляющиеся в дыхательные пути.