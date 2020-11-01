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Названа опасность одновременного заражения коронавирусом и гриппом

Алексей Курильченко
02:41 01.11.2020
Двойное заражение значительно увеличивает риск летального исхода, считает эксперт.
Названа опасность одновременного заражения коронавирусом и гриппом
© Фото: pixabay.com

Врач медицинского центра в Портленде Рави Томар подтвердил возможность одновременного заражения вирусами гриппа и COVID-19. По его словам, это может быть крайне опасно, так как иммунной системе приходится бороться с двумя заболеваниям сразу.

В ходе интервью для британской газеты Daily Express, врач рассказал, что при таком заражении пациенту понадобится существенно больше времени для выздоровления, кроме того значительно увеличивается риск летального исхода.

Томар отметил, что риску двойного заражения подвержены люди старше 65 лет, беременные, а также страдающие от диабета, астмы и сердечных заболеваний. Врач посоветовал соблюдать социальное дистанцирование и носить защитные маски.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал два возможных сценария развития эпидемии COVID-19 после новогодних праздников в России. Эксперт призвал россиян соблюдать меры безопасности во время каникул.

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