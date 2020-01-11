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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Наталья Вальханская
23:55 11.01.2020
Президенты отметили готовность способствовать «результативному проведению» международной конференции под эгидой ООН по Ливии.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
© Фото: Пресс-служба президента России

Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Ливии в ключе договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле.

Как отметили в пресс-службе Кремля, стороны подтвердили стремление оказывать всестороннее содействие для продвижения процесса политического урегулирования ливийского конфликта.

Президент России также рассказал Эрдогану о свои переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, и о беседах с наследным принцем Абу-Даби и эмиром Катара.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган отметили готовность способствовать «результативному проведению» международной конференции под эгидой ООН по Ливии, которую предложила провести Меркель.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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