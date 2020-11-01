В стране и мире Додон лидирует на выборах президента Молдавии после обработки 52% бюллетеней Роман Захаров В настоящий момент Игорь Додон получил более 36% голосов избирателей. © Фото: Mikhael Klimentyev, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Действующий президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах главы государства после обработки 52% бюллетеней с избирательных участков. Об этом сообщает республиканский Центризбирком. В настоящий момент Додон получил 36,07% голосов избирателей. Следом за ним идет экс-премьер страны Майя Санду (30,64%). В Молдавии в воскресенье, 1 ноября, прошли выборы президента. ЦИК признал голосование состоявшимся, однако из-за низкой явки не исключил второго тура. Всего за кресло молдавского лидера борются восемь кандидатов. Основными претендентами на победу считаются Игорь Додон и глава проевропейской оппозиции Майя Санду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика