Новым султаном Омана стал бывший министр культуры

После смерти султана Кабуса бен Саида на пост главы Омана назначен 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид, который до этого занимал в государстве пост министра наследия и культуры. Он принес присягу перед правящим советом через несколько часов после объявления о смерти своего предшественника.

«Хайсам бен Тарек стал новым лидером после встречи с семьей Кабуса, которая решила назначить того, кого выбрал султан», - говорится в сообщении правительства.

Кабус бен Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Он правил Оманом в общей сложности полвека: к власти пришел в далеком 1970 году, свергнув своего отца. За то время провел масштабные реформы, превратив Оман в одно из передовых государств Ближнего Востока.

Прямых наследников султан после себя не оставил. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур.