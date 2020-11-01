На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за риска подъема уровня рек

На территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение. По данным регионального ГУ МЧС РФ, это связано с ливневыми дождями, ветром и возможным подъемом уровня рек, которые ожидают в понедельник, 2 ноября.

«По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": В течение суток 02.11.2020 местами в крае (исключая муниципальное образование г. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов», - приводит РИА Новости сообщение экстренного ведомства.

По информации спасателей, есть риск затопления и подтопления населенных пунктов. Также возможны размывы речных берегов, прорывы дамб и плотин. Помимо этого, в МЧС сообщили, что могут происходить подмывы опор мостов, земляных насыпей железнодорожных путей на подходах к мостам, опор ЛЭП.

В ведомстве посоветовали местным жителям и гостям региона не покидать своих жилищ, следить за состоянием отопительной и осветительной систем. Тем, кто не сможет остаться дома, в МЧС рекомендовали внимательно наблюдать за окружающей обстановкой.