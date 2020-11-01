В ЦИК России оценили ход президентских выборов в Молдавии

Голосование на выборах президента Молдавии прошло без замечаний со стороны международных наблюдателей, а члены избирательных комиссий действовали профессионально. Такую оценку выборам главы республики дал член российского Центризбиркома (ЦИК) Сергей Сироткин.

На президентских выборах в Молдавии, которые проходят в стране 1 ноября, он принимает участие в составе международной миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Наши коллеги здесь в режиме онлайн из-за пандемии провели качественное обучение. Все члены комиссий работали очень грамотно. Никаких эксцессов мы не заметили, никакой напряженности. Все закончилось дружелюбной обстановкой на участках. Все очень штатно и свободно», - приводит РИА Новости слова Сироткина.

В отличии от самой республики, где явка на участках для голосования оказалась ниже ожидаемой, за рубежом к избирательным урнам выстроились большие очереди, добавил представитель ЦИК России.

«По всей видимости, на территории страны проголосовала консервативная часть населения, а за рубежом, наверное, другой срез. Ситуация по итогам пока не понятна», - отметил Сироткин.

Ранее молдавский ЦИК признал выборы состоявшимися, однако из-за низкой явки не исключил второй тур голосования, напомнил Сергей Сироткин.

Занять президентское кресло рассчитывают восемь кандидатов. Главными претендентами на победу считаются действующий глава государства Игорь Додон и лидер проевропейской оппозиции Майя Санду.