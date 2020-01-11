Семь ударов рока: какие гражданские самолеты были сбиты военными

Самолет Boeing 737 «Международных украинских авиалиний», вылетевший 8 января из Тегерана в Киев, был случайно сбит ракетой Ирана. Власти страны и Корпус стражей исламской революции спустя четыре дня признали свою вину за случившееся.

По словам командующего ВКС КСИР Амира Али Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла украинский борт за крылатую ракету, находящуюся на расстоянии 19 километров. В этот момент произошел сбой в системе связи и времени на принятие решения у оператора почти не было.

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На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Великобритании. Все они погибли.

Эта трагедия стала седьмой за последние 50 лет, когда военные разных стран сбивали гражданские самолеты. «Звезда» собрала в один материал информацию об этих трагедиях.

21 февраля 1973 года: Boeing 727-224 авиакомпании Libyan Arab Airlines

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Пассажирский лайнер Boeing 727-224 ливийской компании Libyan Arab Airlines был сбит на Синайском полуострове в окрестностях города Исмаилия в результате атаки истребителей израильских ВВС.

При подлете к Каиру борт попал в пыльную бурю и пилоты, ориентируясь только по приборам, допустили отклонение маршрута на 70 километров к югу от курса. Израильские истребители F-4E Phantom II пытались связаться с экипажем, но связь не работала. Пилоты попытались показать экипажу лайнера, чтобы те следовали за ними, однако ливийский самолет продолжил лететь в сторону Александрии. Тогда военные приняли решение атаковать борт.

Boeing 727-224 удалось посадить с повреждениями, но из-за холмистой местности он разломился и загорелся. Выжить удалось только нескольким пассажирам.

27 июня 1980: McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании Itavia

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Рейс авиакомпании Aerolinee Itavia из Болоньи в Палермо должен был занять полтора часа. Однако в середине полета борт просто пропал с радаров. Позже в Тирренском море были обнаружены обломки самолета.

Следствие по делу о крушении лайнера было долгим и запутанным, но в 2008 году бывший президент Италии и председатель Совета министров Франческо Маурицио Коссига заявил, что авиалайнер был сбит ракетой, запущенной с французского истребителя.

По одной из версий, рейс Itavia следовал по пересекающемуся маршруту с самолетом, на котором должен был лететь ливийский лидер Муамар Каддафи. Борт с Каддафи сопровождали ливийские МиГ-23, в то время как в этом же районе находились силы НАТО. В итоге DC-9 попал по перекрестный огонь в результате завязавшегося воздушного боя.

1 сентября 1983 года: Boeing 747 авиакомпании Korean Air Lines

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Советский истребитель Су-15 сбил над Сахалином пассажирский Boeing 747 авиакомпании Korean Air Lines. Двести шестьдест девять человек, в основном корейцы, японцы и американцы, летевшие в Сеул из Нью-Йорка с посадкой в Анкоридже для дозаправки, погибли.

Полет Boeing должен был проходить над нейтральными водами Тихого океана, но самолет по неустановленной причине стал отклоняться вправо от назначенного курса и вошел в закрытое воздушное пространство Советского Союза. К моменту катастрофы лайнер отклонился более чем на 500 километров, а экипаж не отвечал ни на какие сигналы.

Истребители СССР сопровождали его над Камчаткой и Сахалином и, понимая, что у них может закончится топливо и цель будет упущена, произвели ракетный удар.

По данным ИКАО наиболее вероятной причиной отклонения от маршрута полета было то, что пилоты неправильно настроили автопилот и затем не выполняли надлежащих проверок для уточнения текущих координат.

Руководство СССР принесло извинения только спустя семь лет после трагедии.

3 июля 1988 года: Airbus A300 авиакомпании Iran Air

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США сбили иранский A300B2-203 над Персидским заливом, приняв его за истребитель. В результате удара погибли 290 человек - 16 членов экипажа и 274 пассажира.

Авиалайнер Airbus авиакомпании Iran Air совершал пассажирский рейс Тегеран - Бендер - Аббас - Дубай. Спустя семь минут после вылета из Бендер-Аббаса лайнер был сбит одной из двух ракет «земля-воздух», выпущенных с ракетного крейсера Vincennes ВМС США.

Правительство США официально не признало вину и не принесло извинений за случившееся, однако выплатило компенсации членам семей погибших.

4 октября 2001 года: Ту-154 авиакомпании «Сибирь»

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Российский Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, через 1 час и 45 минут после взлета рухнул в Черное море. На его борту находились 78 человек - 66 пассажиров, большинство из которых были гражданами Израиля, и 12 членов экипажа, все они погибли.

Рассматривая различные версии катастрофы, эксперты пришли к выводу, что воздушное судно сбила ракета С-200, выпущенная в ходе учений украинских противовоздушных сил в Крыму.

Через месяц после инцидента Киев взял на себя ответственность за произошедшее. В 2003 году Украина подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины.

17 июля 2014 года: Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines

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Лайнер Boeing 777 летевший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, на борту которого находились 298 человек, упал в зоне боевых действий в Донбассе в 2014 году. Все вовлеченные в конфликт на востоке Украины стороны отрицают свою причастность к гибели авиалайнера.

По данным следователей, Boeing мог быть сбит из ЗРК «Бук». В свою очередь российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК, поразившая Boeing, принадлежала Украине.

Следствие еще не завершено и ответственность за трагедию на себя никто еще не взял.